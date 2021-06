LOSC - Mercato : Galtier vise un gros poisson à Nice, les joueurs déjà au courant de son arrivée !

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Le cas Christophe Galtier commence à peser au LOSC. Champion de France, le technicien marseillais a annoncé à Olivier Létang son envie de tenter une nouvelle aventure mais la pilule passe mal chez le président des Dogues.

Ce dernier ne veut pas s’asseoir sur la dernière année de Galtier et attend de son futur club qu’il signe un chèque compensatoire. Pour l’heure, l’OGC Nice reste favori mais n’a toujours rien signé en ce sens. En interne, le club azuréen se montre néanmoins confiant dans ce dossier.

Jovetic approché avec l'argument Galtier !

« Julien Fournier a confié à des joueurs que l’entraîneur serait bien Galtier, et certaines recrues potentielles sont également au courant, à l’image de Loïc Rémy, explique L’Équipe. Libre après quatre saisons à Monaco, Stevan Jovetic a aussi été approché et l’argument Galtier a été avancé dans la discussion. Il semble donc certain que l’ancien entraîneur de Saint-Étienne sera niçois le jour de la reprise, le 25 juin même si les échos qui remontent suggèrent que ce n’est pas imminent. »