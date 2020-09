LOSC – Mercato : Gérard Lopez ferme la porte à une arrivée en défense

Dans le sens des arrivées et sauf départ imprévu, le LOSC devrait désormais rester calme. Hier, lors de son passage sur la chaîne Téléfoot, Gérard Lopez a fait un large point sur les dossiers, passant en revue certains cas sensibles (Maignan, Soumaré, Araujo, Sanches, Ikoné, etc.) du dernier mois des Dogues.

Lancé sur la récente rumeur faisant de l'international espoir brésilien Lyanco (Torino, 23 ans) une cible pour remplacer Gabriel parti à Arsenal, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois s'est voulu très clair : « Non, il est pas dans la cible. Il nous intéresse, mais nous avons recruté Sven Botman et on est un peu plus tranquille sur ce poste-là. Il n’y a pas de pression pour recruter à ce poste-là ».

Défensivement, il ne devrait plus rien se passer sauf départ de Zeki Celik. Offensivement, un attaquant est toujours susceptible de débarquer en cas de vente de Jonathan Ikoné mais c'est à peu près tout ce qui se passer chez les Dogues.