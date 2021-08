LOSC – Mercato : Gourvennec a bien validé la piste Rajkovic (Reims)

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Interrogé sur le dossier du gardien du but hier après LOSC – PSG (1-0) au Trophée des Champions, Jocelyn Gourvennec n'était visiblement pas au courant des derniers soubresauts concernant Predrag Rajkovic.

Face aux médias, le nouveau coach des Dogues a confirmé son intérêt pour le portier serbe, auteur de deux brillantes saisons au Stade de Reims : « C’est vrai que Rajkovic était sur la liste du club depuis longtemps, pas seulement là. Il était déjà question que Mike Maignan parte il y a un an. C’était une possibilité mais je n’en sais pas plus car j’étais focus sur la préparation du match et je n’ai pas parlé de ça avec le président ».

Aux dernières nouvelles, Lille a formulé une offre de prêt à Reims pour « Rajko » et avait même tenté d'inclure Leo Jardim dans le deal. Jean-Pierre Caillot a refusé et le dossier a été abandonné par Olivier Létang, lequel se serait depuis positionné sur le portier croate de l'Atletico Madrid Ivo Grbic (25 ans).