LOSC - Mercato : Gourvennec envoie un nouveau message à Létang

C'est déjà la deuxième en deux semaines que Jocelyn Gourvennec ne botte pas en touche quand un journaliste lui parle de Jonathan Ikoné. La première fois, il avait été direct en expliquant qu'il voulait que le départ de son milieu offensif soit compensé et qu'il faisait confiance à son président. Il a remis ça ce jeudi au cours d'un entretien à l'AFP :

"Je laisse le président gérer ces affaires-là. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour gérer autre chose que le sportif, le management du groupe. On verra ce que le mercato donne. Le président a dit que l'idée serait de garder une équipe compétitive. C'est ce qu'il avait fait en arrivant lors du mercato l'année dernière et c'est ce qu'il va encore faire. Si Jonathan Ikoné s'en va, il sera remplacé. Compte tenu des échéances qu'on a, je ne vois pas comment on peut ne pas le remplacer. On a tellement d'échéances importantes, d'affiches qui vont être excitantes, qu'on doit rester compétitif." Le message est clair !

