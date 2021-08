LOSC – Mercato : Gourvennec espère un renfort d'ici à mardi soir

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Alors que le Mercato ferme ses portes dans moins de 72 heures, Jocelyn Gourvennec a évoqué la fin du marché du LOSC samedi en conférence de presse. Même si cela s'agitait autour d'eux, Sven Botman et Zeki Celik ont quand même des chances de rester selon le technicien.

« Luiz Araujo peut encore être remplacé »

« Je n’ai senti ni Sven (Botman) ni Zeki (Celik) perturbés, malgré tous les éléments d’information. De mon côté, je mets vraiment toute l’énergie sur la préparation du match. Je n’ai pas l’impression d’être perturbé, mais je vous avoue que ce sera plus confortable une fois terminé », a glissé le remplaçant de Christophe Galtier, qui espère voir encore débarquer un renfort d'ici à mardi soir.

« En quantité, Mike Maingnan a été remplacé par Ivo. Bouba’ (Soumaré) est parti à Leicester et a été remplacé par Amadou (Onana), et Luiz n’a pas remplacé dans le profil numériquement. Il peut encore être remplacé d’ici la fin. Plus on sera compétitif, mieux ce sera », a martelé le technicien des Dogues. Pour rappel, Lille cherche un remplaçant à Luiz Araujo (transféré en MLS à l'Atlanta United) depuis le début du mois d'août. Sans succès pour l'instant.