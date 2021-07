LOSC - Mercato : Gourvennec perd déjà un chouchou, une piste du PSG s'éloigne

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

C’est un nouveau coup dur pour le LOSC. Le club champion de France veut à tout prix renforcer l’effectif pour confirmer les bonnes performances de l’année dernière. Les dirigeants creusent plusieurs pistes, notamment au poste de gardien, pour compenser le départ de Mike Maignan. Jocelyn Gourvennec s’active pour trouver un portier performant, et le nouveau coach est à fond sur Hugo Siquet (19 ans), arrière droit au Standard de Liège. Selon Sacha Tavolieri, cette piste paraît de plus en plus compliquée, car le club belge ne compte pas se séparer de son joueur.

Le LOSC semble lassé par les réclamations du Standard. Les dirigeants avaient proposé 5 millions d’euros pour s’attacher les services de Higo Siquet. Cependant, le club n’est pas prêt de lâcher son joueur prometteur, et le coach du Standard a tout fait pour le garder. Toujours selon le journaliste de RMC Sport, le Standard de Liège aurait demandé bien plus que 5 M€, ce qui a freiné les dirigeants du LOSC à cause du manque de moyens financiers.

Ce transfert ne devrait donc pas avoir lieu même si le LOSC était vraiment chaud à faire venir Hugo Siquet. Le club avait même envoyé un scout lors du match opposant le Standard de Liège à Genk. Les dirigeants vont donc se pencher sur une autre piste pour renforcer le secteur défensif. Par ailleurs, RMC Sport nous apprend que le LOSC a laissé tomber le dossier Sergio Rico.

Infos #mercato:



Hugo #Siquet s’éloigne du #LOSC. Lassé par les doléances du #Standard, le #LOSC (dont la dernière offre était de 5M€ bonus compris) devrait se tourner vers une autre piste. La stratégie du #RSCL, qui a poussé pour le garder ces derniers jours, devrait payer. pic.twitter.com/7fQaNdhdZg — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 26, 2021