LOSC - Mercato : Gourvennec s’offre une signature majeure et met son veto sur deux joueurs

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Olivier Létang joue toujours la prudence au LOSC. Conscient que les finances seront encore serrées cet été, le président des Dogues ne veut pas faire n’importe quoi mais a tout de même avancé sur une signature : José Fonte (37 ans). Selon Le Parisien, le stoppeur portugais va bel et bien prolonger dans le Nord.

« Initialement, il paraissait réticent à l’idée de prolonger car le Losc ne lui offrait qu’un an supplémentaire avec un salaire revu à la baisse, explique le quotidien francilien. Finalement, les dirigeants nordistes ont quelque peu revu leur copie avec à la clé pour l’international portugais un bail de deux ans (1 an + 1 an) et des conditions pécuniaires plus en rapport avec ses attentes. »

Au rayon des départs, Létang a été clair dans L’Équipe : « On ne vendra pas tout l'effectif. On a été sollicités pour certains joueurs et on a dit non car on souhaite absolument les garder. » Selon le quotidien sportif, Jocelyn Gourvennec aurait mis son veto sur Sven Botman, qui fait l’objet d’une cour assidue de l’Atalanta et Cheikh Niasse, dont le prêt au Panathinaïkos en janvier a été fructueux.

On nous dit dans l’oreillette qu’Emmanuel Macron a oublié d’annoncer la #ProlongationFonte. Alors Le Parisien s’en est chargé.https://t.co/nFHCMMiHzh — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) July 12, 2021