LOSC - Mercato : Gourvennec veut piocher le remplaçant d'Ikoné au FC Nantes

Jocelyn Gourvennec l'a annoncé lors d'une conférence de presse récemment : si Jonathan Ikoné venait à être transféré cet hiver à la Fiorentina, comme il en est fortement question, il serait remplacé. Selon L'Equipe, l'entraîneur du LOSC aurait déjà ciblé le remplaçant idéal. Il évolue à Nantes, se nomme Ludovic Blas et est bien connu de Gourvennec, qui l'a eu sous ses ordres à Guingamp, en 2015-16 puis en 2018-19.

En feu depuis le début de la saison puisqu'il a inscrit 7 buts et offert une passe décisive, le milieu offensif de 23 ans risque cependant d'être dur à exfiltré de Loire-Atlantique. En effet, Waldemar Kita réclamerait une vingtaine de millions d'euros pour son meilleur joueur offensif. Evidemment trop cher pour les Dogues, qui seraient obligé de l'argent en plus de l'indemnité perçue pour Ikoné (15 M€). Les négociations s'annoncent longues et compliquées, surtout qu'il est possible que Blas soit désireux de rejoindre les champions de France pour y disputer les 8es de finale de la C1 face à Chelsea fin février…

