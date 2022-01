LOSC – Mercato : Grbic reste évasif sur son avenir chez les Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Cette saison (2021-2022), Ivo Grbic a disputé 25 matches toutes compétitions confondues avec le LOSC. Titulaire à chaque fois, le gardien croate prêté par l'Atletico s’est véritablement imposé dans les buts lillois et semble vivre la belle vie dans le nord de la France. Dans un entretien accordé à l’Équipe, le joueur de 25 ans ne s’est pas éternisé quant à son avenir. « Je suis très heureux à Lille et je veux remercier l'entraîneur et tout le monde au club pour ça. Pour moi, le plus important est de jouer. Beaucoup. Ne serait-ce que par rapport à l'équipe nationale. Mais j'appartiens à l'Atlético. Pour le moment, je me concentre sur Lille et mes performances. La réponse à cette question viendra plus tard » a-t-il assuré.

LOSC - "J'ai l'impression d'être ici depuis longtemps" déclare Ivo Grbic https://t.co/rMd7tAzQyh pic.twitter.com/7XXe6AOTQB — LOSC News (@WYN_LOSC) January 16, 2022