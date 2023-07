LOSC – Mercato : gros coup de froid pour Nabil Bentaleb !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC annonce aujourd’hui l'arrivée sous contrat professionnel de Haukur Andri Haraldsson. Le jeune milieu de terrain (17 ans), international islandais U19, rejoint les Dogues pour y poursuivre son évolution. Il s’est engagé pour une durée de trois ans, soit jusqu’en 2026. Mais l'arrivée de Nabil Bentaleb, elle, pourrait être remise en cause.

Un souci à la visite

En effet, le milieu d'Angers (28 ans) a passé ses examens médicaux en fin de semaine dernière et il y a eu un problème lors de sa visite. Olivier Létang l'a évoqué ce jeudi au Domaine de Luchin : « En tenant compte du secret médical, nous attendons le résultat des examens complémentaires. Il y a des choses qui n'ont pas encore été levées. Il y a un processus obligatoire en France. Ce sont des éléments liés à la commission médicale en L1. Nous attendons sa réponse. Il est possible que l'on demande des éléments complémentaires lorsque nous l'aurons, notamment le caractère juste temporaire ou définitif. D'ici-là, je ne peux pas me prononcer. » Affaire à suivre, donc...

