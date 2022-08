LOSC – Mercato : grosse concurrence pour le Stade Rennais dans le dossier Xeka

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

En fin de contrat avec le LOSC depuis le 30 juin, Xeka est toujours sur le marché. Mais le milieu de terrain portugais ne devrait pas le rester très longtemps. Selon L'Equipe, Rennes le convoite et il se donne un temps de réflexion. Car le club breton n'est pas seul sur le dossier. Wolfsburg, Everton et Porto sont également intéressés. Xeka aurait écarté une destination :Al Ettifaq (Arabie saoudite). A suivre...

Laurent HESS

Rédacteur

