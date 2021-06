LOSC - Mercato : grosse escroquerie sur le transfert d’Osimhen, Lopez visé par la justice !

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

L’Équipe sort une petite bombe ce vendredi : le parquet de Lille s’intéresse de près à des documents liés à la gestion de Gérard Lopez et de ses collaborateurs au LOSC. Sur un document de travail de l’ancienne direction des Dogues, il est fait état de fortes sommes d’argent (67,7 M€ sur quatre ans dont 12,4 M€ de salaire et 33 M€ d’intérêts d’emprunt) qui auraient transité régulièrement entre le LOSC et les différentes sociétés de Lopez.

Les commissaires aux comptes auraient également des doutes sur certaines transactions, dont celle qui concerne Victor Osimhen, acheté 81,3 M€ par Naples en juillet 2020. Finalement, ce transfert aurait rapporté moins de 10 M€ au LOSC !

Le timing de la révélation interpelle

« Nous découvrons cette information, n’ayant reçu aucune notification et nous ne sommes donc pas en mesure de la confirmer ni de l’infirmer, a réagi l’entourage de Lopez. Les commissaires aux comptes ont l’obligation de faire ce type de signalement sans délai, mais nous constatons que cela n’aurait pas déclenché l’ouverture d’une enquête. Ce serait donc un fait de procédure tout à fait habituel dans ce type de situation. Ce qui est moins habituel, en revanche, mais pas si surprenant, c’est le timing de cette “révélation”. » En référence, on imagine, à la candidature de Lopez au rachat des Girondins de Bordeaux...

Reinildo semble bien avoir été victime d’une tentative de car-jacking au Mozambique. Selon plusieurs sources, le latéral gauche se porte bien et serait en sécurité dans un poste de police, où il devrait passer la nuit. Bon courage Reinildo ! 👊 https://t.co/zpPcL64i3E — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) June 17, 2021