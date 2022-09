LOSC - Mercato : imminent pour Ounas, un autre gros coup à prévoir ?

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Ne manquerait plus que la visite médicale. Et Adam Ounas, qui ne s'est jamais imposé à Naples, sera un joueur du LOSC. Le transfert pourrait être annoncé avant la fin de journée et coûterait aux dirigeants lillois la modique somme de 2,5 millions d'euros.

Mais ce ne serait pas tout. Car selon une information signée l'Equipe, le président Létang tente en ce moment-même de boucler le dossier André Gomes, le milieu de terrain d'Everton. Un joueur ô combien expérimenté passé par le FC Barcelone et Valence. Des discussions entre les deux clubs auraient encore lieu et rien ne dit que le Portugais va bel et bien rejoindre le Nord.

A suivre.