LOSC - Mercato : Jonathan David chasse les rumeurs de départ

Jonathan David ne voit aucun lien de cause à effet par rapport à son probable départ estival : « Cela n'a rien à voir avec le Mercato. On reste professionnel. J'ai de l'ambition, je veux toujours voir plus loin. Mais ce n'est pas parce qu'on dit ça qu'on a la tête ailleurs. Je suis toujours ici ».

« Le LOSC au bout d'une aventure ? Je ne suis pas sûr... »

Et l'intéressé balaye d'ailleurs les éventuelles réunions de fin de saison avec ses dirigeants : « Je suis tranquille. Je me concentre jusqu'au dernier match de la saison. Après ça, je me reposerais. Après, s'il y a des discussions, ce sera plus du côté de mon agent... »

Pour lui, même si les Dogues réalisent une saison en dent de scie, ce n'est pas la fin d'un cycle : « Est-ce qu'on est au bout d'une aventure ? C'est difficile comme question. Je ne suis pas sûr... C'est sûr qu'il y a des joueurs en fin de contrat mais la saison n'est pas terminée, on a à cœur de bien finir la saison. Après, il y aura des choix à faire. On verra ce que la suite nous réserve... »

David évoque son Mercato à venir En difficulté ces dernières semaines, Jonathan David s'est présenté face aux médias ce samedi avant le choc entre le LOSC et le RC Strasbourg ce dimanche (17h05). A cette occasion, le très courtisé attaquant canadien a été questionné sur sa mauvaise passe.

Alexandre Corboz

Rédacteur