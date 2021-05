LOSC – Mercato : José Fonte formule un voeu pour son avenir

Zapping But! Football Club LOSC : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier

A 37 ans, José Fonte a disputé le dernier match de sa saison hier avec le LOSC face à Saint-Etienne (0-0) puisqu'il sera suspendu pour la « finale » de ce week-end à Angers. Mais le Portugais (35 ans) a peut-être aussi disputé son dernier match avec les Dogues puisqu'il est en fin de contrat et que son avenir reste flou.

« Je pense jouer encore un, deux ou trois ans de plus »

Au micro d'Olivier Tallaron, hier, sur Canal +, l'ancien joueur de Southampton n'a pas caché son envie de poursuivre sa carrière, et si possible à Lille, titre de champion de France en poche. « J'ai 37 ans mais j'ai joué plus de 40 matches cette saison, je joue toujours avec le Portugal, j'espère jouer l'Euro, a-t-il confié. Je pense jouer encore un, deux ou trois ans de plus. Est-ce que ce sera à Lille ? On va voir. Je pense qu'on va en discuter. Si on est champions, avec l'Euro 2016, ce serait le top de ma carrière. Etre champion alors qu'il y a Monaco, Lyon, le PSG de Neymar et Mbappé, ce serait exceptionnel. On va tout faire pour aller chercher ce titre. »