LOSC - Mercato : l'AC Milan a formulé une offre ferme pour un Dogue

Ce soir, le LOSC joue un match de prestige sur la pelouse du champion du monde, Chelsea, en 8es de finale aller de la Champions League. Les Dogues ont intérêt à bien profiter de la petite musique entêtante de la reine des compétitions car ils ne devraient pas l'entendre la saison prochaine. En outre, plusieurs d'entre eux devraient filer sous d'autres cieux à l'intersaison.

On sait ainsi que Sven Botman et Renato Sanches sont très courtisés, notamment par l'AC Milan. Calcio Mercato assure ce mardi que les dirigeants lombards sont même passés à l'attaque pour l'un d'entre eux. Après s'être mis d'accord avec Sanches, ils auraient formulé une première offre au LOSC, comprise entre 18 et 20 M€. Les Italiens se savent en position de force dans les négociations car le milieu portugais n'a pas l'intention de prolonger un contrat expirant à l'été 2023. Pour Lille, il faut donc le vendre cet été ou le voir partir libre dans un an. Le Milan a un autre atout dans sa manche : Jorge Mendes, avec qui il s'entend très bien et qui, en tant que représentant de Sanches, fera son possible pour convaincre le LOSC d'accepter la proposition rossonera.

Milan, Sanches ha fatto una promessa: l’incastro con Kessie, la vera cifra e il fattore Mendes #acmilan #rossoneri https://t.co/s7ItGPW8aY — Milan Sette (@milansette) February 22, 2022