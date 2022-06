LOSC - Mercato : l'AC Milan décidé à s'accrocher pour Botman

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

Nous avons relayé ces dernières heures l'annonce que le LOSC attendait entre 40 et 45 M€ pour lâcher Sven Botman. Le défenseur central néerlandais est sous contrat jusqu'en 2025 avec le club nordiste, qui peut donc se permettre de fixer la barre assez haut en terme d'indemnité, même si Transfermarkt estime que l'ancien de l'Ajax vaut 30 M€. D'après la presse italienne, ce tarif aurait fait reculer l'AC Milan, avec qui Botman s'est pourtant déjà mis d'accord sur un futur contrat.

Mais La Gazzetta dello Sport explique qu'une fois passée la surprise, les dirigeants rossoneri seraient toujours désireux de recruter Sven Botman. La concurrence anglaise, incarnée par Newcastle et qui a incité le LOSC à gonfler le prix de son joueur, ne les effraye pas. Ils savent que l'Oranje préfère découvrir le Calcio et intégrer une équipe déjà au top comme le Milan, champion d'Italie et qualifié pour la C1, plutôt qu'un ambitieux comme Newcastle.

📰 #CorSera: The financial situation of #Lille, whose board met yesterday to discuss the same issue, is likely to slow down #Milan's negotiations for Dutch defender Sven #Botman and Portuguese midfielder #RenatoSanches. pic.twitter.com/wyM6hnheDG