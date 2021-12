LOSC - Mercato : l'agent de Jonathan David met la pression et évoque... le PSG !

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Peu probable que le propos plaise aux dirigeants du LOSC. Et certainement pas à Olivier Létang, le président du club. Seule certitude, l'agent de Jonathan David, l'attaquant qui réalise un excellent début de saison, ne va pas se faire que des amis dans le Nord. Surtout si les supporters du LOSC ont vent des propos accordés à Radio Canada, hier.

Car de toute évidence, Nick Mavromaras, l'agent en question, n'a aucune intention de voir son client rester longtemps à Lille. Et dès l'été prochain, il faudra activer un transfert. Extrait : "Pour nous, l’objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons. La Premier League est une belle option. Je pense qu’il aime beaucoup l’Espagne aussi parce qu’il aime le feeling du ballon et les joueurs très techniques. Ces deux ligues sont une grande priorité pour lui, mais on n'exclut rien. On ne sait jamais, avec le Paris Saint-Germain ou les grands clubs italiens."

L'agent oublie toutefois un détail, d'importance : le LOSC aura son mot à dire. Et surtout un prix à fixer pour lâcher un joueur sous contrat jusqu'en juin 2025.