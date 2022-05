LOSC - Mercato : l'AS Monaco a des vues sur un Dogue

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Beaucoup de Lillois sont annoncés partants cet été, à commencer par Burak Yilmaz, Renato Sanches, Sven Botman ou Jonathan Bamba. Arrivé il y a un an, Amadou Onana échappé pour le moment aux rumeurs. Mais le milieu de terrain sénégalais plait pourtant énormément à l'AS Monaco, et plus particulièrement à son entraîneur, Philippe Clément, qui a déclaré ce mercredi en conférence de presse avoir voulu le recruter quand le joueur était encore à Hambourg et lui à Bruges.

"Je crois beaucoup dans les qualités d'Onana. J'avais discuté avec lui pour qu'il vienne à Bruges en début de saison, mais il était déjà en contact avec Lille. À cause de ça, nous n'avions pas eu la chance de travailler avec lui, mais il aura un grand futur." L'AS Monaco se positionnera-t-elle cet été pour le milieu de terrain si le technicien belge est maintenu à son poste ?

À deux jours de voir son équipe affronter Lille, l'entraîneur de Monaco Philippe Clement a dit redouter la réaction du LOSC après son revers subi dimanche dernier à Troyes (0-3) https://t.co/UcfgrnenzS pic.twitter.com/OzkDcTM8XJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 4, 2022

Pour résumer L'entraîneur de l'AS Monaco, Philippe Clément, a expliqué combien il appréciait le milieu sénégalais Amadou Onana, qu'il voulait recruter quand il était à la tête du Club Bruges. Au point de vouloir également le faire venir en Principauté s'il est maintenu à son poste pour la saison prochaine ?

Raphaël Nouet

Rédacteur