LOSC – Mercato : l'avenir de Renato Sanches lié à une piste du FC Barcelone ?

Déjà promis à un départ à l'été 2021, Renato Sanches (23 ans) peut-il quitter le LOSC plus tôt que prévu ? Alors que cela paraissait impossible sous la présidence de Gérard Lopez, ce scénario l'est beaucoup moins avec l'arrivée d'un nouvel actionnaire (Merlyn Partners). Malgré le discours rassurant tenu par Olivier Létang à Christophe Galtier, le cas du Portugais dépendra surtout de la réalité du marché.

Renato Sanches, le 1er choix pour remplacer Wijnaldum

Pour l'heure, aucun club n'est prêt à sortir le carnet de chèques sur des sommes extravagantes en janvier mais, si l'on en croit le 10 Sport, cela pourrait rapidement changer. En effet, malgré la nouvelle réglementation imposée par le Brexit, plusieurs clubs de Premier League seraient à l'affût pour Renato Sanches. Liverpool notamment.

Reste que le Champion d'Europe 2019 ne s'activera en janvier qu'à une seule condition : que Georginio Wijnaldum, en fin de contrat en juin, parte six mois plus tôt que prévu. Renato Sanches serait l'option n°1 pour le remplacer. Rappelons que Wijnaldum est la cible prioritaire de Ronald Koeman pour renforcer le milieu du FC Barcelone. Pas sûr cependant que le Barça – qui souhaite déjà attirer Eric Garcia (Manchester City) et Memphis Depay (OL), tous les deux dans la même situation contractuelle que Wijnaldum - ne dispose des fonds pour mener ses trois dossiers chauds de l'hiver...