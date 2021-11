LOSC - Mercato : l'avenir de Yazici est déjà tranché !

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Les mois se suivent et ne se ressemblent pas pour Yusuf Yazici. Champion de France la saison dernière avec le LOSC, et notable artisan du titre suprême, le Turc est depuis des mois relégué sur le banc de touche par son entraîneur, Jocelyn Gourvennec. Résultat, certains médias turcs annoncent déjà un transfert du joueur et un retour au pays lors du prochain mercato d'hiver.

Pas vraiment la tendance, si l'on en croit l’agent du joueur, Adem Cebeci, dont les propos qui suivent ont été retranscrits par le site lepetitlillois.

"Pour Yusuf Yazici, des offres d’Europe sont arrivées à Lille, je les reçois car je suis son représentant mais Lille ne veut pas laisser Yusuf partir. Cette idée de transfert à Trabzonspor a commencé à faire parler d’elle à cause d’une publication que j’ai aimée sur les réseaux sociaux, mais j’ai aimé cette publication parce que je suis un homme de Trabzon. J’aurais aimé la publication que ce soit il y a 3 mois ou dans 6 mois. Cela n’a rien à voir avec un transfert. Lille ne laissera pas Yusuf partir tant qu’il n’aura pas atteint sa vraie valeur. Le président de Lille, Olivier Letang, a déclaré que Yusuf était un joueur très précieux et qu’ils élèveront Yusuf au niveau auquel ils s’attendent dès que possible."