LOSC - Mercato : l’effectif démantelé par Létang avec un départ de Galtier ?

L’avenir de Christophe Galtier occupe tous les esprits au LOSC. Si ce sujet sera encore plus sensible dès la semaine prochaine, tout le monde se demande si le technicien marseillais sera encore en poste en 2021-2022. En attendant, Olivier Létang pourrait procéder à une grande lessive de l’effectif lillois au mercato estival.

Selon France Football, le Borussia Dortmund serait par exemple prêt à débourser 25 millions d’euros et un contrat de quatre ans pour s’attacher les services de Jonathan Ikoné ! Afin de le convaincre, les dirigeants du club allemand ont prévu de l'inviter pour visiter les installations et le Signal Iduna Park, comme ils l'avaient fait pour séduire Erling Haaland il y a un an et demi.

Le LOSC prépare des départs juteux au mercato

Autres départs juteux en prévision au LOSC : Mike Maignan et Boubakay Soumaré, et dans une moindre mesure Zeki Celik. Le premier est annoncé du côté de l’AC Milan (et de Dortmund) tandis que le deuxième pourrait signer à Leicester City cet été. Ces transferts devraient être à deux chiffres, ce qui permettrait à l’éventuel successeur de Galtier de monter une équipe compétitive en 2021-2022.