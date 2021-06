LOSC - Mercato : l'indemnité, nœud de tensions entre Galtier et Létang ?

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Au début, tout allait bien. Dans l'euphorie du titre de champion de France, Christophe Galtier a fait savoir qu'il ne comptait pas honorer sa dernière année de contrat et voulait quitter les Dogues cet été. Son président, Olivier Létang, lui a répondu qu'il ne s'opposerait pas à ce départ, pour services rendus. Seulement, une fois les étoiles dans les yeux dissipées, la réalité a ramené chacun sur terre.

Ce sera plus que 2,5 M€

Hier, L'Equipe expliquait que le LOSC attendait une indemnité pour la dernière année de contrat de son entraîneur. Le quotidien sportif l'estimait à 2,5 M€ et croyait savoir que l'OGC Nice n'irait pas au-delà de 2 M€, soit le montant versé en 2016 pour attirer Lucien Favre. Mais La Voix du Nord, qui fait le point sur ce dossier aujourd'hui, prétend que la somme réclamée par Létang est plus importante.

Le quotidien régional ne donne pas de chiffre, ni de fourchette. Mais il rappelle que le Bayern Munich a payé 25 M€ pour débaucher Julian Nagelsmann du RB Leipzig il y a quelques semaines. Ou encore que le Sporting Portugal, aux finances plus proches de celles du LOSC ou de l'OGCN, a versé 10 M€ à Braga l'été dernier pour Ruben Amorim, qui l'a conduit au titre de champion. Même si payer une indemnité pour son entraîneur n'est pas très courant en France, Olivier Létang n'a pas l'intention de céder gratuitement Christophe Galtier. Malgré les déclarations d'intention d'après festivité, les courtisans du technicien devront passer à la caisse et verser plus de 2,5 M€.