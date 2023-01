LOSC - Mercato : l'Inter Milan prêt à bondir sur un défenseur lillois ?

Fort probable, dans les prochaines semaines, que l'Inter Milan passe à l'attaque. Et tente, par tous les moyens, de faire passer la pilule à ses supporters si Milan Skriniar, comme il se dit, rejoint le PSG au terme de l'actuelle saison.

Le club italien, qui multiplie les dossiers, serait désormais attentif à la situation du défenseur du LOSC, Tiago Djalo. C'est du moins ce que prétend le journaliste spécialisé mercato, Ekrem Konur. Pour rappel, Djalo a encore un an et demi de contrat avec les Dogues.

