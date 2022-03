LOSC - Mercato : l'offre énorme de l'AC Milan à Botman a fuité, reste une inconnue

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Au début du mois de mars, nous avions relayé l'information du journaliste Nicolo Schira, qui assurait que Sven Botman et l'AC Milan étaient parvenus à un accord pour un contrat de cinq ans. Hier soir, ce même Schira a livré quelques détails supplémentaires sur ce qui attend le défenseur central néerlandais du LOSC chez les Rossoneri. A priori, son salaire sera de 3 M€ à l'année plus des bonus, ce qui fait 250.000€ par mois, cinq fois plus que ce qu'il gagne à l'heure actuelle chez les Dogues.

Mais cela ne signifie pas pour autant que Botman jouera forcément au Milan la saison prochaine. En effet, étant donné qu'il est sous contrat jusqu'en 2025 avec Lille, le club italien doit aussi trouver un terrain d'entente avec les champions de France. Or, vu leurs difficultés économiques, ces derniers le vendront forcément au plus offrant, qui pourrait être le nouveau riche Newcastle. Le Milan, même retrouve son lustre sur le terrain avec sa pole position en Serie A, a encore des finances bancales et ne pourra pas payer de grosses indemnités...

