LOSC - Mercato : l'OGC Nice veut faire revenir une ancienne gloire des Dogues

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

A deux semaines de la fin du mercato, l'OGC Nice se démultiplie pour tenter de satisfaire Lucien Favre. L'entraîneur suisse veut renforcer son secteur offensif avec un ailier percutant et une pure pointe. Pour le premier poste, Foot Mercato annonce que les Aiglons ont jeté leur dévolu sur l'ancien Lillois Nicolas Pepé, en situation d'échec du côté d'Arsenal.

Recruté à l'été 2019 moyennant 80 M€ au LOSC, où il avait explosé, l'Ivoirien n'a jamais confirmé ses promesses nordistes. Et il est désormais barré par le virevoltant Bukayo Saka. Selon FM, son agent serait à l'écoute d'offres venues de France. L'OGCN aurait un vrai coup à jouer, surtout qu'il possède les fonds nécessaires pour le recruter et qu'il entretient de bons rapports avec les clubs anglais via son actionnaire majoritaire, Ineos.