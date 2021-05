LOSC – Mercato : l'OL, Nice, Naples... Galtier joue franc jeu sur ses contacts !

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Sur les ondes de RMC, Christophe Galtier a évoqué son avenir ce lundi, au lendemain sur titre du LOSC, dans Top of The Foot. « On en a parlé ce matin et hier, a-t-il confié. On est dans une période où on va célébrer, avec tout le monde. On va profiter de ces derniers instants. Il est prévu que l'on se voit en fin de journée ou demain (avec le président Létang). »

« Je n'ai pas pris ma décision »

Et à Galtier d'expliquer... « Je n'ai pas pris ma décision. J'ai été sollicité, je suis sollicité. Il n'y a pas que deux intérêts (Lyon et Nice), le Napoli aussi, entre autres. Je ne les ai pas recalés. J'aime bien la France. On a eu une discussion il y a deux mois avec le président, on a échangé sur la suite. On a parlé de l'avenir. Ces derniers temps, il n'y a plus eu de sujets de conversation sur l'avenir. Je pense qu'on se verra en fin de journée. Tout est possible, je suis sous contrat avec Lille. Ma décision n'est pas prise, on va échanger, discuter, on verra. » Selon nos informations, Southampton s'intéresse à Galtier mais Nice tient la corde. Sergio Conceiçao, lui, devrait rejoindre Naples en provenance du FC Porto.