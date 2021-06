LOSC - Mercato : la date du départ de Galtier enfin connue !

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

C'est une information ô combien importante que donne le quotidien l'equipe ce matin. Qui concerne LE dossier du moment en Ligue 1 : le départ de Christophe Galtier du LOSC. On le sait, Olivier Létang, le président du LOSC, n'entend rien lâcher et surtout pas son ancien entraîneur pour moins de 10 millions d'euros à l'OGC Nice.

Selon le quotidien sportif, le LOSC espérait encore récupérer une somme de 8 millions d'euros au cours des dernières heures. Mais c'est ce week-end que les deux camps, Lillois et Niçois espèrent enfin trouver une solution. Car lundi, c'est la reprise àl'OGC Nice et même si on indique que les tests médicaux des joueurs peuvent se passer d'un entraîneur, cela ferait tâche que Galtier ne soit pas là.

Réponse dès aujourd'hui. Et sans doute également ce week-end.