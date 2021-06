LOSC - Mercato : la liste des prétendants s'allonge pour Ikoné

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Malgré son titre de champion de France, le LOSC va devoir remodeler son effectif dans les grandes largeurs cet été. La faute à des finances dans le rouge qui vont contraindre Olivier Létang à se séparer de ses éléments les plus bankables. Parmi ceux-ci figure Jonathan Ikoné, auteur de 4 buts et 5 passes décisives sur la route du sacre.

Des performances XXL ayant attiré le regard de nombreux clubs étrangers. En Allemagne, l'intérêt du Borussia Dortmund n'est pas nouveau. En Angleterre, on ne sait quoi penser de celui d'Arsenal, où de nombreux noms circulent. Mais c'est surtout en Espagne que la compétition est la plus féroce pour l'ancien Parisien. Selon AS, Valence et le Betis Séville le suivent avec intérêt. Mais pas sûr qu'ils aient les moyens de verser la trentaine de millions attendue par le LOSC.

🗣️ (13) Entrades:



📥 Jonathan Ikoné [Extrem esquerre] (As) També interessats Betis i Borussia Dortmund https://t.co/FzxowCj6oH — M.A. Gascon ن (@MAGascon) June 15, 2021