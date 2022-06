LOSC - Mercato : la première recrue de Fonseca dénichée à l'AS Monaco ?

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Le jeune Chrislain Matsima est ciblé par le LOSC. Alors que les Dogues se préparent à perdre Sven Botman, pièce maîtresse de leur défense, Paulo Fonseca pourrait se tourner vers l’avenir en enrôlant le défenseur central monégasque de 20 ans.

Formé à l’ASM, Matsima n’a pas eu l’occasion de beaucoup se montrer cette saison avec seulement 400 minutes disputées toutes compétitions confondues. Le stoppeur d’1m93, ex international U16, U17, U18, et U20, est resté dans l’ombre d’Axel Disasi et Benoît Badiashile.

Selon les informations de Loïc Tanzi, journaliste à l’Équipe, Lille est sur le dossier mais deux clubs allemands sont plus avancés : le Borussia Dortmund et le SC Fribourg.

Toujours des négociations pour Matsima (Monaco). Dortmund et Fribourg sont là. Lille encore en France, mais les Allemands sont plus avancés aujourd’hui #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 21, 2022

Pour résumer Chrislain Matsima, défenseur central de 20 ans évoluant à l'AS Monaco est la première cible du mercato Lillois. Dortmund et Fribourg sont avancés sur le dossier. Le jeune monégasque n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison mais son avenir est prometteur, il est passé par toutes les catégories de jeune de l'Équipe de France.

Yann Noailles

Rédacteur