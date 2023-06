LOSC - Mercato : la réponse cash de Taremi

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

A l'instar de la plupart des joueurs de football actuellement, Mehdi Taremi a fait l'objet d'une offre de l'Arabie Saoudite. Mais l'attaquant iranien du FC Porto en a également reçu une en provenance de France. On a d'abord cru qu'il s'agissait de l'Olympique de Marseille mais c'est en fait le LOSC qui aurait contacté son agent. Les Dogues sont en effet à la recherche d'un remplaçant à Jonathan David, qui devrait être vendu durant l'été. Et Taremi a non seulement des statistiques aussi flatteuses que celles du Canadien (22 buts et 8 passes décisives en 33 matches de championnat portugais en 2022-23) mais, en plus, le fait que son contrat avec le FCP se termine en 2024 fait que son indemnité de transfert aurait été relativement faible.