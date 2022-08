LOSC - Mercato : la sixième recrue estivale des Dogues arrive ce mercredi !

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Après Akim Zedadka, Jonas Martin, Alexsandro, Rémy Cabella et Mohamed Bayo, le latéral gauche brésilien, Ismaily, devrait devenir la sixième recrue du LOSC lors de ce mercato estival.

Arrivée imminente d'Ismaily à Lille !

Laissé libre par le Shakthar Donetsk suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Ismaily devrait arriver ce mercredi à Lille, selon les informations de l'insider Mohamed Toubache-Ter. Le joueur de 32 ans, qui sera en concurrence avec Gabriel Gudmundsson pour le poste de titulaire, connaît bien l'entraîneur des Dogues, Paulo Fonseca, puisqu'il l'a côtoyé pendant trois saisons au Shakthar Donetsk.

Le latéral gauche brésilien ISMAILY arrive à Lille, aujourd’hui !!! #LOSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 3, 2022

Pour résumer Laissé libre par le Shakthar Donetsk suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le latéral gauche brésilien, Ismaily, qui devrait devenir la sixième recrue du LOSC lors de ce mercato estival, devrait arriver ce mercredi à Lille.

Fabien Chorlet

Rédacteur