LOSC - Mercato : le Bayern, une destination à oublier pour David ?

Auteur des deux premiers buts du LOSC lors de sa campagne de matches amicaux, mardi contre Dunkerque (5-0), Jonathan David est toujours un Dogue. Et ce alors qu'il était le principal préposé au départ avec Renato Sanches, en raison de sa valeur. Car le club nordiste espère bien récupérer une cinquantaine de millions d'euros sur son transfert et ainsi renflouer ses caisses.

Mais pour l'instant, aucune offre importante n'est arrivée sur le bureau d'Olivier Létang. Et à en croire la presse allemande, aucune ne devrait émaner du Bayern Munich. Si les Bavarois ont été intéressés par David, ils ont fait d'autres choix. Sadio Mané est arrivé en provenance de Liverpool et une autre pointure (Harry Kane de Tottenham ?) pourrait débarquer quand Robert Lewandowski sera parti. L'entraîneur, Julian Naggelsmann, tient à avoir deux attaquants aux profils différents, un renard des surfaces et un qui percute. Pour la percussion, c'est Sadio Mané qui a été choisi, pas Jonathan David. Il faudra attendre des offres de Premier League pour l'attaquant canadien.

Bayern already have their eyes on next summer's transfer window, and Harry Kane is a target to replace Robert Lewandowski. Within the club, it is believed that Salihamidžić can strike a deal for the England captain [@SPORTBILD] pic.twitter.com/07SEuULytV