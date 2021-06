LOSC - Mercato : le coup de grâce asséné par Mourinho à Galtier ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

L’AS Rome regarde au LOSC depuis plusieurs mois. Déjà intéressé par le profil de Zeki Celik, pas à son avantage vendredi avec la Turquie contre l’Italie à l’Euro (0-3), José Mourinho serait sur le point de dégainer pour José Fonte. La Voix du Nord sort cette information et ajoute que le nouvel entraîneur de la Louve a toutes ses chances étant donné le faible optimisme qui ressort des discussions menées entre l’entourage du Dogue et les dirigeants nordistes.

Selon Le Petit Lillois, la baisse de salaire demandée par l’état-major du LOSC ne serait notamment pas très bien vue, lui qui émargeait à presque 300 000 euros mensuels bruts (primes comprises) à l’issue de sa première saison en 2018-2019.

« Je souhaite dire que José est un homme formidable et un très grand professionnel. On est toujours en discussion et je ne connais pas encore l’issue du dossier », conclut Olivier Létang dans le quotidien régional.

Si le dossier du coach est sur toutes les lèvres des supporters, un autre dossier important est sur la table des dirigeants lillois : la prolongation de José Fonte. Et les nouvelles ne sont pas forcément positives ⤵️ #LOSC https://t.co/x9RlfCWCFT — Le Petit Lillois + (@LPLPlus) June 14, 2021