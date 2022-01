LOSC - Mercato : le CSKA pose une drôle de condition pour Yazici, Gourvennec s'enflamme pour Ben Arfa

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

L'Equipe du jour fait le point sur les transferts en cours à Lille. On apprend que Yusuf Yazici était toujours dans le Nord hier, même s'il n'a pas participé à la dernière séance d'entraînement avec le choc contre l'OM. Son prêt avec option d'achat de 12 M€ au CSKA Moscou est en bonne voie mais les dirigeants russes ont posé une drôle de condition : ils veulent que la visite médical du milieu offensif turc soit faite en Allemagne ou en Italie mais pas en France ! Vive la confiance !

Pour remplacer l'ancien joueur de Trabzonspor, le LOSC va se tourner vers Hatem Ben Arfa, libre de tout contrat. Le gaucher pourrait débarquer lundi au domaine de Luchin, à la plus grande joie de Jocelyn Gourvennec : "Notre problématique est de conserver un niveau très compétitif pour les échéances qui nous attendent en championnat et en Champions League, a déclaré le technicien hier en conférence de presse. Si Yusuf veut partir pour jouer plus, Hatem rentre forcément dans le cadre du renforcement de notre effectif. C'est un joueur expérimenté. Il est capable de faire des différences incroyables. Il peut nous amener de la justesse, de la précision et de l'efficacité".

