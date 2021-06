LOSC - Mercato : le favori pour l’après-Galtier s’éloigne de Lille

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Christophe Galtier quittera son poste d'entraîneur du LOSC cet été. Pour le remplacer, plusieurs noms sont évoqués et selon un sondage du site de supporters des Dogues, Le Petit Lillois, où il y a eu 1400 votants, c'est Lucien Favre (libre, 29%) qui serait le successeur idéal devant Laurent Blanc (Al-Rayyan, 22%) et Claudio Ranieri (libre, 13%).

Mais le favori des supporters pour l'après-Galtier pourrait prendre la direction d'un autre banc que celui de Lille. En effet, selon les indiscrétions de Nicolò Schira, l'ancien entraîneur de l'OGC Nice et du Borussia Dortmund est en discussions avancées avec le club turc de Fenerbahce.

"Fenerbahce ont ouvert des pourparlers avec Lucien Favre la semaine dernière. Contrat de 2 ans offert. Maintenant, Fener attend le choix de l'entraîneur suisse", a confié le journaliste italien sur son compte Twitter.

#Fenerbahce have opened talks with Lucièn #Favre last week. Offered 2-years contract. Now Fener are waiting for the choice of the swiss coach. #transfers