LOSC – Mercato : le Milan AC prépare son plan B en cas d'échec du dossier Botman

LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Si le Milan AC a érigé Sven Botman (LOSC, 22 ans) parmi ses priorités, le club italien est aujourd'hui dépassé par une concurrence plus argentée. Outre le PSG et Luis Campos, qui se sont lancés sur le dossier, les Rossoneri doivent aussi faire face à une grosse accélération de Newcastle, désireux de mettre le paquet pour le Néerlandais.

D'après le journaliste Nicolo Schira, il n'y aurait pas vraiment de plan B pour réinvestir les 30 M€ prévus pour le recrutement de Botman. Du côté du Milan, on envisagerait de faire confiance à la très jeune charnière Kalulu – Tomori en recrutant un central de complément pour une somme modeste et d'orienter le budget sur deux autres postes de dépenses.

L'idée serait alors de mettre davantage de moyen dans le recrutement d'un joueur pour le couloir droit ainsi que sur un milieu axial dans un registre plus technique (Renato Sanches?).

