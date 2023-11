LOSC – Mercato : on connait le plan du Milan pour Jonathan David en janvier !

Si le LOSC a attendu tout l’été qu’un club offre les 50 M€ attendus pour Jonathan David (23 ans), les Dogues sont tombés sur un os concernant le Canadien. Cette saison, l’ancien joueur de la Gantoise peine à se trouver un second souffle (4 buts, 2 passes en 18 apparitions TCC) mais ses performances n’éloignent pas les grands clubs pour autant.

Selon Fabrizio Romano, le Milan est toujours à fond sur le dossier mais attend patiemment l’été 2024 pour pouvoir négocier à la baisse l’indemnité réclamée par Lille en appuyant sur le fait que l’échéance du contrat de David sera alors d’un an (2025).

Si le club lombard a « de bonnes chances » de rafler la mise, trois clubs de Premier League demeurent sur le dossier selon le spécialiste Mercato italien.

🔴🇨🇦 Jonathan David remains one of the top targets for AC Milan for 2024.



Deal could only be feasible in summer window due to price tag and with 12 months left in his current deal, it allows good chances for AC Milan to sign him.



He’s also on three Premier League clubs list. pic.twitter.com/Js4fWl04xp