LOSC - Mercato : le premier départ de l'été est acté

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Alors que celui de Christophe Galtier est flou, l'avenir de Boubacary Soumaré serait acté. Selon les informations de Sky Sports, le milieu de terrain du LOSC va s'engager jusqu'en juin 2026 avec Leicester contre un chèque de 23 millions d'euros.

Chez les Foxes, la pépite lilloise retrouvera son coéquipier chez les Espoirs, Wesley Fofana, recruté l'été dernier en provenance de l'AS Saint-Etienne pour 35 millions d'euros, plus 5 millions de bonus.

The real fee for Boubacary Soumaré from Lille to Leicester City will be around €23m [add ons included]. Contract until June 2026 already agreed. Here we go is coming ⏳🦊 #LCFC



Leicester want also to keep Youri Tielemans offering him a new contract. 🔵 #Leicester