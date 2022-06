LOSC - Mercato : le prix pour Botman est fixé et fait fuir l'AC Milan !

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Botman au clash avec les dirigeants nordistes ? Le défenseur néerlandais ne voulait que le Milan. Le joueur s’était mis d’accord avec le club mais voilà que Lille demande entre 40 et 45 millions d’euros. Une somme trop élevée pour le Milan qui a tourné le dos aux Dogues.

Les Anglais font monter les enchères.

Si Lille exige autant pour son défenseur, c’est que Newcastle, Tottenham et Manchester United son également intéressés. Les concurrents anglais disposent de plus de moyens et sont prêts à verser une telle indemnité de transferts. Milan annonce ne pas pouvoir s’aligner mais maintient que Sven Botman reste leur priorité.

En cas d’échec les Rossoneri pourraient également se tourner vers William Saliba. Si l’offre se confirme pour le prix demandé par Lille, Botman deviendrait la troisième plus grosse vente de l’histoire du club derrière Nicolas Pepe et Victor Osimhen

Pour résumer Lille demande entre 40 et 45 millions d'euros pour Sven Botman. Le défenseur néerlandais avait un accord avec Milan mais le club a reculé devant le prix. Newcastle, Tottenham et Manchester United son également intéressés et c'est pour cela que Lille a autant augmenté ses exigences.

Yann Noailles

Rédacteur

