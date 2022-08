LOSC - Mercato : le profil de la prochaine recrue des Dogues a filtré

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Ce mardi, La Voix du Nord consacre un article au jeune Angel Gomes (18 ans), titularisé dimanche contre Auxerre (4-1) et qui a fait très bonne impression. Inconnu de Paulo Fonseca avant son arrivée, le milieu de terrain n'a dû sa titularisation qu'au fait que le secteur était dégarni après les départs de Xeka, Renato Sanches et Amadou Onana ainsi que la blessure aux adducteurs de Jonas Martin. A l'avenir, si le LOSC atteint ses objectifs en termes de recrutement, Gomes devrait rétrograder dans la hiérarchie.

D'ailleurs, La Voix du Nord a dressé le portrait-robot de la prochaine recrue des Dogues : "Le LOSC cherche activement un milieu de terrain avec un profil très précis, un joueur puissant et technique, solide au duel et capable de prendre la profondeur. Son enveloppe financière se situerait entre 8 et 10 M€". Le quotidien régional révèle que le club nordiste s'est penché sur le Montpelliérain Joris Chotard (20 ans) mais a abandonné cette piste après que le joueur a prolongé son contrat.