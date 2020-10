LOSC - Mercato : le PSG a voulu jouer un sale tour aux Dogues dans la dernière ligne droite

La France a - hélas - appris à connaître le Qatar depuis que l'émirat a racheté le PSG en 2011. Notamment ses tours de passe-passe pour faire croire que le club de la capitale est riche alors que ce sont des entreprises qataries qui font officie de dopants financiers. Mais il n'y a pas qu'en matière financière que Nasser al-Khelaïfi et ses acolytes savent faire des entourloupes. Selon le Daily Record, un tabloïd écossais (donc à prendre des pincettes), ils savent aussi ruser en matière de transfert.

Ainsi, alors que le Paris Saint-Germain a été contraint de réaliser un mercato à petits frais, conséquence de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, il aurait trouvé un moyen de récupérer un attaquant recherché sans verser un centime. Cet attaquant, c'est Alfredo Morelos, buteur de 24 ans des Glasgow Rangers que le LOSC visait également.

Selon le Daily Record, le club qatari d'al Duhail était prêt à recruter le Colombien puis à le prêter dans la foulée au PSG. Sauf que la manœuvre n'a pas convaincu Morelos, pas désireux de s'engager au Qatar ni de jouer les doublures au PSG. Le sulfureux attaquant, très critiqué en Ecosse pour son attitude provocatrice et ses simulations, va donc rester encore une saison chez les Huns.

EXCLUSIVE! Alfredo Morelos given Rangers transfer option as PSG fast-track provides incentive for Middle East switch | @tedermeatballshttps://t.co/NhsMN0HnDo pic.twitter.com/K9h54rSIKa