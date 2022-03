LOSC - Mercato : le RC Strasbourg a chipé un crack aux Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Si l'hiver dernier, le RC Strasbourg a signé l'un des plus beaux coups du Mercato en faisant signer la pépite Ismaël Doukouré (VAFC, 18 ans) pour 1,5 M€, la bataille a quand même été rude pour les Alsacien.

En effet, à l'occasion d'un article de présentation du responsable du recrutement du RCSA Loïc Désiré, le quotidien rapporte que le jeune défenseur français et international olympien a été chipé au nez et à la barbe du LOSC et du FC Séville.

« Je n'ai jamais lâché l'affaire, j'appelais son père et son agent régulièrement depuis deux ans. C'est un vrai travail de fond, même si la force d'un recruteur est souvent d'aller le plus vite possible. Les tarifs étaient élevés au départ pour nous. Il a fallu être patient », confirme Désiré.