LOSC - Mercato : le remplaçant d’Ikoné déjà dans les tuyaux ?

Depuis des semaines, la rumeur envoie Jonathan Ikoné à la Fiorentina à partir de janvier. Le milieu offensif lillois, qui a connu une première partie de saison difficile malgré un bon match à Wolfsburg (3-1) mercredi dernier, se serait mis d'accord avec la Viola pour un contrat de quatre ans, cette dernière versant 15 M€ aux Dogues. Interrogé hier au moment du tirage au sort des 8es de finale de la Champions League, l'entraîneur lillois, Jocelyn Gourvennec, a refusé de commenter le départ de son joueur mais il a assuré que si cela devait se produire, un remplaçant serait recruté.

« Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des transferts. On en parlera tranquillement à la trêve. Evidemment que je souhaiterais qu’il reste avec nous. Il a retrouvé des jambes. Quand il est comme ça, il est redoutable. Après, le foot reste le foot et s’il est amené à partir, on le remplacera bien évidemment. »

