LOSC – Mercato : le remplaçant de Maignan finalement déniché en interne ?

Mike Maignan parti au Milan AC, le LOSC cherche un nouveau numéro 1 pour la saison 2021-22. Si, jusqu'à présent, les rumeurs s'étaient concentrées sur des portiers internationaux évoluant à l'étranger, il est aussi possible que les Dogues donnent dans la promotion interne.

En effet, selon Le Petit Lillois, la direction nordiste n'est pas complètement fermée à l'idée de promouvoir Léo Jardim (26 ans), le portier brésilien recruté par Luis Campos il y a deux ans et revenant d'un prêt à Boavista.

Léo Jardim a été relancé par Gourvennec

Vendredi, le LOSC a testé Léo Jardim pendant 90 minutes sur le premier match de préparation face à Beveren (victoire 2-0) et l'intéressé a plutôt convaincu. « Si l’hypothèse de l’achat d’un nouveau gardien est fortement étudiée, le club temporise encore et se donne du temps pour juger et évaluer Léo Jardim », écrit le site internet.

Recruté à Rio Ave pour 6 M€, Léo Jardim était déjà arrivé à Luchin pour préparer le départ de Mike Maignan. Ce ne serait donc pas vraiment une surprise de le voir prendre la place qui lui était initialement promise...