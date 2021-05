LOSC – Mercato : le remplaçant de Renato Sanches déniché aux Pays-Bas ?

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Si l'équipe dirigée par Christophe Galtier est focalisée sur la course au titre en Ligue 1, l'Etat-major du LOSC n'en reste pas moins en préparation de la saison prochaine. Dans l'obligation de vendre, les Dogues laisseront sans doute filer quelques éléments importants durant l'été (Ikoné, Sanches, Bamba, Soumaré, Maignan)... Et il faudra les remplacer.

Harroui, l'une des révélations de l'Eredivisie cette saison

Dans cette optique, Lille lorgne du côté de l'Eredivisie. Selon France Football, le club nordiste aurait des vues sur le prometteur milieu du Sparta Rotterdam, Abdou Harroui (23 ans). Les Dogues l'auraient même supervisé à plusieurs reprises.

Dans le viseur de plusieurs clubs européens, le milieu international Espoirs néerlandais (11 capes) réalise une saison convaincante avec 6 buts et 3 passes décisives en 30 apparitions. Ambidextre et capable aussi bien d'évoluer en sentinelle qu'un peu plus haut sur le terrain, Abdou Harroui est sous contrat avec le Sparta jusqu'en juin 2022.