LOSC - Mercato le remplaçant de Soumaré déjà identifié

Boubakary Soumaré s'apprête à quitter le LOSC, à l'instar de Mike Maignan, qui a rejoint le Milan AC. Le milieu de terrain des Dogues est en partance pour Leicester où un contrat de cinq ans l'attend chez les Foxes, pour un transfert de 25 M€.

Négociations avec Dorsch (La Gantoise)

Et pour le remplacer, Transfermarkt révèle un intérêt nordiste pour Nicklas Dorsch (23 ans), le milieu allemand de La Gantoise. Des négociations seraient en cours. Formé au Bayern Munich, Dorsch a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. International Espoirs, il est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec La Gantoise et intéresserait aussi le Hertha Berlin et Wolfsbourg.