LOSC – Mercato : le soufflé retombe déjà pour cet ancien Flop des Dogues

Mickaël Frey n'avait pas laissé un grand souvenir au LOSC mais lui gardera un super souvenir de la victoire de son équipe du Royal Antwerp au Standard de Liège (5-2) la semaine dernière. L'attaquant suisse avait en effet inscrit les cinq buts de son équipe. Frey avait déjà marqué un but à Malines (3-2) lors de la première journée de championnat.

Mais malheureusement, le déplacement à Charleroi (1-1) ce week-end a vu le soufflé retomber. Le Suisse de 27 ans souffre en effet d’une petite fracture au genou qui va le tenir éloigné des terrains entre deux et trois mois.

ℹ️ Michael Frey liep in de wedstrijd tegen Charleroi een klein breukje op in de linker knie. Zijn revalidatie is onmiddellijk na de wedstrijd opgestart. Er wordt een inactiviteit van 2 tot 3 maanden verwacht. pic.twitter.com/gGXcqxT7Kj