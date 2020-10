LOSC - Mercato : le Sporting revient à la charge pour Leao et réclame une fortune

Affaire Leao-Sporting, suite et pas fin ! Le quotidien portugais A Bola révèle dans son édition du jour que le grand club de Lisbonne ne lâche pas l'affaire dans son litige avec son ancien joueur, désormais à l'AC Milan et qu'il réclame 16,5 M€ au LOSC, club où avait rebondi Rafael Leao à son départ des Lions à l'été 2018.

La FIFA étudie cette nouvelle demande

Pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire, un petit retour en arrière s'impose : à la fin de la saison 2017/18, des ultras du Sporting, commandités par leur président, font une descente aux entraînements et agressent les joueurs. Beaucoup veulent s'en aller et, vu les circonstances, trouvent une faille légale pour mettre un terme à leur contrat. C'est ainsi que Rafael Leao, 19 ans au moment des faits, s'engage gratuitement avec le LOSC.

Seulement, le Sporting veut faire entendre ses droits. Il porte l'affaire devant le tribunal arbitral du sport, qui condamne l'attaquant à verser 16,5 M€ à son club formateur. Jugement cassé par la chambre d'arbitrage des litiges de la FIFA. Mais les Lions ne baissent pas les bras et finissent par obtenir gain de cause. Seulement, Leao n'est pas en mesure de payer une somme aussi élevée. Ce qui a donc incité le club portugais à demander à la FIFA à reconnaître la responsabilité du LOSC dans cette affaire afin que ce soit les Nordistes qui signent le fameux chèque. L'instance mondiale étudie le dossier…