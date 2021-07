LOSC – Mercato : le successeur de Maignan enfin trouvé ?

Zapping But! Football Club LOSC : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier

Le LOSC s’active sur le marché des transferts. Après avoir perdu Mike Maignan, les dirigeants lillois doivent trouver son remplaçant rapidement. Robin Olsen (31 ans) apparaît comme son possible successeur au poste de gardien, il semble être de plus en plus proche du LOSC selon Gianluca Di Marzio. Le joueur de l’AS Roma plaît aux dirigeants lillois qui ont fait une offre récemment d'après le Corriere dello Sport.

Robin Olsen veut se trouver un nouveau point de chute. Il n’entre pas dans les plans de José Mourinho depuis l’arrivée de Rui Patricio (33 ans). L’international Suédois se rapproche du champion de France 2020/2021. Les dirigeants verraient d’un bon œil l’arrivée du gardien de 31 ans. Ses passages à Everton, Cagliari, Rome, Copenhague, au PAOK Salonique et à Malmö, font de lui un gardien d’expérience. De plus, il a connu la Ligue des Champions quand il jouait à l’AS Roma et à Copenhague. La piste pour l’arrivée du gardien prend de plus en plus d’ampleur, mais il faut attendre pour voir comment le dossier va évoluer.